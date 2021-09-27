США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового оборонного союза под названием AUKUS. В рамках пакта Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.
Этот шаг вызвал раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.
Встреча представителей ЕС и США в рамках TTC состоится 29 сентября в Питтсбурге. Заседание является "хорошим признаком" потепления отношений Брюсселя и Вашингтона в свете "непростых" последних дней, отметила комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
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