

США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового оборонного союза под названием AUKUS. В рамках пакта Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

Этот шаг вызвал раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.

Встреча представителей ЕС и США в рамках TTC состоится 29 сентября в Питтсбурге. Заседание является "хорошим признаком" потепления отношений Брюсселя и Вашингтона в свете "непростых" последних дней, отметила комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.