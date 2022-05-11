По словам источников Politico, Венгрии могут пообещать дополнительное финансирование в рамках новой программы Еросоюза REPowerEU, в которой будет заявлено, что ЕС в ближайшие годы полностью избавится от зависимости от российских энергоносителей.

Пока же ЕС из-за позиции Венгрии уже много дней не может согласовать шестой пакет санкций. В нем, кроме прочего, предлагается всем странам ЕС отказаться от закупок российской нефти уже к концу этого года, но сильно зависящим от нее Венгрии, Словакии и Чехии дать отсрочку: Венгрии и Словакии - до конца 2024 года, Чехии - до середины 2024 года.

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пока говорит, что их стране будет мало и 2,5 лет, и отказ от российской нефти нанесет серьезный удар по венгерской экономике.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель накануне сказал, что обсуждение шестого пакета санкций продолжится 16 мая.