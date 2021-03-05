Совет Евросоюза исключил из санкционного списка двух бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича - экс-премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, в отношении которых действовали санкции в виде замораживания активов за незаконное присвоении государственных средств, говорится в сообщении, обнародованном в Официальном журнале ЕС в пятницу, 5 марта.
Санкции в отношении остальных фигурантов списка, включая самого Януковича, продлены еще на год до 6 марта 2022 года. Помимо Януковича, в штрафном списке остались его сын Александр, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.
Совет ЕС принял решение о продлении санкций 4 марта. Впервые решение заморозить активы высших должностных лиц было принято 5 марта 2014 года в ответ на события в Украине. Первоначально в списке было 18 человек. Многим из них удалось успешно оспорить решение ЕС о введении против них санкций в Европейском суде.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутат: не обязательно Пасха в Литве будет проходить в удаленном формате (10)
До Пасхи в Литве остался месяц. Возможно ли, что ее...
Экс-президент Литвы: процесс вакцинации в стране неконтролируемый (20)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте...
"Cкорее рак на горе свистнет": Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую (255)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Советник премьер-министра Литвы: надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни (37)
Карантин в Литве был ужесточен 16 декабря 2020 года,...
Реакция жителей на запрет курения на балконах: лучше бы они по-прежнему курили там (52)
В законе появились нелогичные моменты: курить на своем...