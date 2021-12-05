ЕС и США обеспокоены сообщениями о казнях бывших сотрудников сил безопасности в Афганистане

Европейский Союз, США и другие страны выразили обеспокоенность сообщениями правозащитных организаций о массовых казнях талибами бывших сотрудников афганских сил безопасности. "Мы глубоко обеспокоены сообщениями, задокументированными Human Rights Watch и другими организациями", - говорится в совместном заявлении от имени ЕС и национальных правительств 21 страны, опубликованном в субботу, 4 декабря.

В документе, подписанном, в частности, представителями США, Австралии, Великобритании, Германии, Украины, Японии и других стран указывается также на зафиксированные случаи похищения людей.

Талибов обвиняют в нарушении обещания амнистии

Исламистов движения "Талибан" авторы заявления обвиняют в том, что они действуют вразрез с собственным обещанием предоставить амнистию для бывших сотрудников сил безопасности, оценивая это как "грубые нарушения прав человека".

Несколькими днями ранее правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится о документально зафиксированных казнях или насильственных исчезновениях более 100 бывших военнослужащих Афганских национальных сил безопасности и других сотрудников силовых структур, которые сдались исламистам или были ими арестованы.

Виновные должны быть привлечены к ответственности

"Задокументированные случаи должны быть быстро и прозрачно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Эти шаги должны быть обнародованы, чтобы послужить немедленным сдерживающим фактором для дальнейших убийств и насильственных исчезновений. Мы будем продолжать судить о талибах по их действиям", - говорится в совместном заявлении.

Талибы объявили всеобщую амнистию через два дня после вторжения в столицу

Афганистана Кабул в августе 2021 года. Представитель "Талибана" Сабихулла Муджахид заявил тогда на пресс-конференции, что помилованы все.

Однако уже в сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о наличии достоверных сведений о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками. По ее словам, боевики устраивали облавы в поиске противников, некоторых сотрудников бывшего афганского правительства находят мертвыми, других, а также членов их семей, исламисты похищают.