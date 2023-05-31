Госдепартамент США предупредил, что закон может привести к препятствованию проведения свободных и справедливых выборов в Польше. "Мы разделяем выраженную многими наблюдателями обеспокоенность тем, что этот закон <…> может быть использован для предотвращения выдвижения кандидатур оппозиционных политиков без надлежащей правовой процедуры", — говорится в заявлении Госдепартамента.

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Критики считают, что консервативное польское правительство за несколько месяцев до парламентских выборов пытается дискредитировать лидера оппозиции — бывшего премьер-министра страны Дональда Туска.

Между тем министерство иностранных дел Польши отвергло критику, назвав ее неправильной интерпретацией нового закона.

Специальная комиссия в Польше получит полномочия прокуратуры и суда

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 29 мая, подписал закон об учреждении комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике в последние 15 лет. Предполагается, что комиссия будет расследовать "деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 годы, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике".

Комиссии придаются полномочия прокуратуры и суда. Она сможет налагать наказание на чиновников, в том числе отстранять их от политических должностей на 10 лет.