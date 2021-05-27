ЕС и "большая семерка" потребовали освобождения Протасевича

Главы МИД стран "большой семерки" (G7) и верховный представитель ЕС по внешней политике в четверг, 27 мая, опубликовали совместное заявление, в котором "самым решительным образом" осудили "беспрецедентный шаг белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги после принудительного приземления рейса FR4978" 23 мая. Текст документа публикует внешнеполитическая служба ЕС.
В заявлении подчеркивается, что принудительное приземление лайнера "поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета". По мнению подписавших документ политиков, инцидент можно расценивать "как серьезную атаку на правила, регулирующие деятельность гражданской авиации". В этой связи главы МИД G7 призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) отреагировать на инцидент в соответствии с ее правилами и стандартами.
В документе также отмечается, что произошедшее представляет собой "серьезную атаку на свободу СМИ". "Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Романа Протасевича, а также других журналистов и политических заключенных в Беларуси", - подчеркнули дипломаты, заявив, что "активизируют усилия по привлечению белорусских властей к ответственности за произошедшее, в том числе в случае необходимости и посредством дальнейших санкций ".
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