ЕС и Берлин осудили приговор Навальному

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также раскритиковала решение московского суда, назвав его "явной несправедливостью". "Путин ничего не боится больше, чем действий, направленных против войны и коррупции в защиту демократии - даже если эти действия осуществляются из тюремной камеры. Однако у него не получится заставлять замолчать критические голоса", - написала она в социальной сети "X" (бывшем Twitter).