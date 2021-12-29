ЕС хочет участвовать в переговорах США и России о безопасности

По словам Борреля, "если Москва в январе хочет начать обсуждения архитектуры безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то это не те обстоятельства, которые касаются только Америки и России". "ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры только тогда будут иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и при участии ЕС", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Условия Москвы "неприемлемы"



Москва хотела бы иметь такую ситуацию, когда две стороны "разделяют между собой сферы влияния" без учета ЕС. "Мы никогда с этим не согласимся", - заверил Боррель. Он так же подверг критике "совершенно неприемлемые условия, прежде всего, если учитывать Украину", выдвигаемые Москвой вместе с ее призывами к гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток. Право любого государства самому решать, входить или не входить в какие-либо альянсы, не может становиться предметом дискуссий, отметил представитель ЕС.

Ввиду наращивания российских войск (близ украинской границы. - Ред.) ЕС подтверждает "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", написал в тот же день Жозеп Боррель в свой микроблог Twitter. Прямой приоритет ЕС - "избежать дальнейшей эскалации. Любые дискуссии о европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии".

Discussed with @trussliz developments on Russian military build up. Reiterated support to #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. Immediate priority is to avoid further escalation. Any discussion about European security must happen in coordination with+participation of EU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021

США не приглашали ЕС к переговорам с Россией



Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс гарантировал европейцам "прозрачность и солидарность" во время переговоров США и России, намеченных на 10 января в Женеве, однако не обещал привлечь ЕС к участию в них. Встреча пройдет в двустороннем формате стратегического диалога о безопасности, сказал Прайс.



Требования России



Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. РФ требует от Североатлантического альянса отказаться от расширения на восток и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. 26 декабря Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО от предложений России ответ Москвы "может быть самым разным" и будет зависеть "от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты".

