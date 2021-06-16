В Еврокомиссии допускают сокращение выплат Венгрии, если в этой стране будет принят закон, запрещающий "рекламу гомосексуализма" и смены пола для несовершеннолетних. "Если вы не дорожите ценностями демократии и равенства ЕС, то не имеете права получать деньги на ваш проект", - заявила комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли в интервью агентству Reuters во вторник, 15 июня, незадолго до голосования в парламенте Венгрии по спорному законопроекту.

При этом она указала на аналогичные меры Брюсселя в отношении регионов в Польше, объявивших себя "свободными от ЛГБТ" зонами.

Новый закон о запрете гей-пропаганды в Венгрии

В тот же день парламент в Будапеште принял закон о запрете гей-пропаганды, несмотря на критику со стороны оппозиции, правозащитников и СМИ. Документ направлен против образовательных проектов, раскрывающих тему гомосексуальности, и рекламы крупных компаний, демонстрирующих солидарность с ЛГБТ. Законопроект был направлен в парламент в минувший четверг партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Партию премьера ФИДЕС обвинили в копировании "диктаторских моделей"

Накануне голосования в Будапеште состоялась многотысячная акция протеста. Пять неправительственных организаций, включая Amnesty International, выступили с критикой закона: он, по их мнению, приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей. Партия ФИДЕС, говорят правозащитники, "копирует диктаторские модели, которые направлены против европейских ценностей".

Новая венгерская законодательная норма аналогична российскому закону, запрещающему "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и принятому 1 июня 2013 года Госдумой сразу во втором и в окончательном третьем чтениях.