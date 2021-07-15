Европейский Союз осудил аресты правозащитников и активистов, а также обыски в правозащитных,образовательных, благотворительных организациях и аналитических центрах, проведенные белорусскими властями 14 июля. "Новая волна репрессий является еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и хорошо спланированную кампанию с конечной целью заглушить все оставшиеся диссидентские голоса и подавить гражданское общество в Беларуси", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в четверг, 15 июля, на официальном сайте Европейской службы внешних связей (EEAS). Расправляясь с собственным обществом, режим Лукашенко еще больше усугубил раскол с белорусским народом, говорится далее в документе.
В Брюсселе призвали власти Беларуси соблюдать международные обязательства и обязательства страны по уважению прав человека и основных свобод. "Мы требуем немедленно освободить задержанных правозащитников, а также других политических заключенных, число которых постоянно растет и сейчас превышает 550. Режим должен прекратить репрессии и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
Согласно документу, Евросоюз готов рассмотреть введение дальнейших ограничительных мер против режима Лукашенко. Кроме того, ЕС поддерживает инициативы по международной подотчетности, в том числе в рамках Комитета по правам человека ООН и Международной платформы подотчетности для Беларуси. ЕС продолжит делать все возможное, чтобы поддержать народ Беларуси, говорится в заявлении.
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