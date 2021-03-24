На фоне нехватки вакцины от коронавируса в странах ЕС и споров вокруг поставок британско-шведского производителя AstraZeneca Еврокомиссия планирует ввести запрет на экспорт доз препарата, которые производятся на территории ЕС.

"Мы будем действовать", — заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина во вторник, 23 марта, на слушаниях в Европарламенте. Спикер Еврокомиссии объявил о том, что в среду, 24 марта, существующий механизм контроля за вакцинами будет пересмотрен.

Согласно проекту, имеющемуся в распоряжении новостного агентства AFP, Еврокомиссия намерена ужесточить условия для экспорта доз препарата в страны, которые сами производят вакцину от коронавируса или чье население уже в значительной степени привито.

При этом в Евросоюзе не хотят блокировать экспорт препаратов, произведенных другими компаниями, ссылаясь на то, что Biontech / Pfizer и Moderna выполняют свои обязательства по поставкам вакцины в страны ЕС.

Завод по производству AstraZeneca в Нидерландах

Как отмечает AFP, в центре дебатов об экспортных ограничениях сейчас завод в Нидерландах, который скоро начнет производство вакцины AstraZeneca. Требования на будущую продукцию этого завода уже предъявили ЕС и Великобритания.

Представитель правительства Нидерландов высказался за компромисс с Великобританией. По его словам, запрет на экспорт будет "проигрышным сценарием". Однако, по его словам, Гаага последует решению Еврокомиссии и, при необходимости, обеспечит соблюдение запрета на экспорт.

Проблемы с поставками AstraZeneca

Британско-шведская AstraZeneca ранее заявила, что в первом квартале сможет поставить в ЕС вместо изначально планировавшихся 120 млн доз — только 30 млн, во втором квартале — вместо 180 млн — только 70 млн. На подобные действия концерна жестко отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen): "У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны".

В свою очередь в AstraZeneca невыполнение плана поставок объяснили тем, что проблемы в основном возникли на предприятиях компании в ЕС.

Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) заверила фон дер Ляйен в своей поддержке во вторник, 23 марта, по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель. "У нас проблема с Astrazeneca", — признала канцлер Германии. В то же время Меркель высказалась против "общих запретов на экспорт вакцин" от коронавируса.