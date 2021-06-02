ЕС готовит санкции против Минска в ответ на инцидент с Ryanair

Европейский Союз готовит санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", а также представителей правительства, вооруженных сил и авиации. Об этом агентству Reuters сообщили во вторник, 1 июня, три знакомых с делом дипломата, уточнив, что обсуждается запрет на посадку самолетов "Белавиа", а также замораживание активов.
По словам собеседников агентства, все страны Евросоюза выразили согласие с этими мерами. На уровне послов в ЕС они могут быть согласованы в пятницу, 4 июня, а окончательно утвердить их должны министры иностранных дел стран - членов Евросоюза.
Новые санкции против режима Александра Лукашенко принимаются в качестве ответа на инцидент с принудительной посадкой в Минске 23 мая самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержанием находившихся на его борту журналиста и блогера Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги.
Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Белорусские власти объяснили свои действия тем, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе, однако после посадки самолета Ryanair в Минске никакого взрывного устройства там обнаружено не было.
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