ЕС готовит пятый пакет санкций против Лукашенко

"Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющим пренебрежением международных норм. Это точно не изменит нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот", — заявил Девинь.
"Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС", — добавил чиновник.
Ранее Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за последующие подавления протестов. В санкционном списке находятся в общей сложности 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий. Кроме этого, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси. В частности, они ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.
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