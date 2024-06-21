ЕС готовит переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам, который в пятницу, 21 июня, собрался в Люксембурге, утвердил переговорные рамки для Украины и Молдовы, сообщил корреспондентке DW дипломатический источник в ЕС. Это означает, что стороны могут официально начать подготовку межправительственных конференций, запланированных на 25 июня, которые станут формальным началом переговоров о вступлении этих стран-кандидаток в ЕС.