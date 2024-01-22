ЕС готовит новый план для оказания Киеву военной помощи

В ходе войны России против Украины ЕС впервые начал использовать средства из Европейского фонда мира (ЕФМ) для финансирования летального вооружения для Киева, напоминают журналисты. В течение года 5,5 миллиарда евро было компенсировано странам - членам ЕС, которые снабжали Украину оружием, в основном за счет имеющихся у них запасов боеприпасов, танков и ракет ПВО. Однако вот уже полгода правительство Венгрии блокирует выплаты в рамках долгосрочной программы военной помощи Украине, предусматривающей выделение Киеву 50 млрд евро в период до 2027 года.

Согласно конфиденциальному проекту плана, на который ссылается издание, 20 млрд евро должно быть выплачено из фонда ЕС странам - членам Евросоюза за предоставление ими Украине "десятков миллиардов евро" военной помощи на протяжении ближайших четырех лет. Указывается, что этот план уже несколько недель обсуждался внутри ЕС и был официально представлен 19 января.

На фоне проблем в США с предоставлением Украине дальнейшей военной помощи чиновники ЕС намерены рассмотреть новый план, который позволит оказать Киеву военную помощь на сумму в десятки миллиардов долларов, несмотря на внутренние разногласия в Евросоюзе . Об этом написала газета The Wall Street Journal вечером в воскресенье, 21 января.

Теперь внешнеполитическая служба ЕС предлагает создать специальный военный фонд для Украины, в который направят около 6,5 миллиарда евро из активов ЕФМ и будут вносить до 5 миллиардов евро в год в период с 2024 по 2027 год, пишет WSJ.

"Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации расходов на совместные закупки несколькими государствами - членами ЕС военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для передачи Украине, - поясняется в публикации. - Остальные деньги пойдут на оплату растущих расходов на программу ЕС военной подготовки для украинских солдат, в рамках которой уже было обучено 40 000 военнослужащих (ВСУ. - Ред.)".

Объединение ресурсов для совместных закупок

До вступления в силу нового плана будет действовать переходный период. По приблизительным подсчетам, в текущем году ЕС может предложить странам-членам компенсацию за военную помощь Украине на сумму 7,5 миллиарда евро.