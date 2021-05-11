"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - отметил Боррель, Глава европейской дипломатии добавил, что в четвертом пакете будет учтено "все происходящее в стране", включая преследование польского меньшинства.
О подготовке четвертого пакета санкций в отношении режима Лукашенко Боррель заявил еще в феврале. Перед заседанием Совета ЕС высокопоставленный чиновник Евросоюза объяснил длительную подготовку четвертого пакета, в частности, тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введенные санкции.
В октябре, ноябре и декабре прошлого года Евросоюз в ответ на фальсификации на президентских выборах в Беларуси и на подавление протестов принял три пакета санкций против режима Лукашенко. В общей сложности под ограничениями находятся 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий и учреждений.
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