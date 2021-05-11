aA
Европейский Союз завершает подготовку нового, уже четвертого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, заявил в понедельник, 10 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по окончании заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, участники которого в числе прочего обсуждали ситуацию в Беларуси.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - отметил Боррель, Глава европейской дипломатии добавил, что в четвертом пакете будет учтено "все происходящее в стране", включая преследование польского меньшинства.

Статьи по теме:
Неделя в Беларуси: внешний долг бьет рекорд, Лукашенко проведет досрочные выборы при условии, что президент США будет также избран раньше срока  (63)
Лукашенко раскритиковал иск против него в Германии  (21)

О подготовке четвертого пакета санкций в отношении режима Лукашенко Боррель заявил еще в феврале. Перед заседанием Совета ЕС высокопоставленный чиновник Евросоюза объяснил длительную подготовку четвертого пакета, в частности, тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введенные санкции.

В октябре, ноябре и декабре прошлого года Евросоюз в ответ на фальсификации на президентских выборах в Беларуси и на подавление протестов принял три пакета санкций против режима Лукашенко. В общей сложности под ограничениями находятся 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий и учреждений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Советник Тихоновской: только санкции вынудят белорусский режим пойти на уступки (21)

Только давление заставит белорусский режим пойти на...

TOP новостей

Премьер Литвы: о смягчении правил карантина речь не идет (23)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните во вторник сказала...

Зарплата на счет в Литве в скором времени станет реальностью: последствия ощутят все (23)

В парламенте Литвы рассматривают поправку к закону о...

СМИ: больше 10 человек погибли при стрельбе в казанской школе (50)

11 человек погибли при стрельбе в школе №175 в столице...

Смерть врача в Шяуляй: близкие передали в полицию предсмертное письмо (9)

В общине врачей лопнул еще один гнойник. С собой...

Новые рейтинги: меняется уровень поддержки Шимоните и ее правительства (42)

Больше жителей Литвы стали отрицательно оценивать...