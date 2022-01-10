ЕС готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса

Представительство Европейского Союза в Казахстане выразило обеспокоенность насилием в стране и объявило о готовности помочь в урегулировании ситуации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 10 января заявлении в связи с объявленным в Казахстане днем общенационального траура. "Мы глубоко сожалеем из-за гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшее обострение ситуации, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в иных целях", - отмечается в сообщении.

Как указано в заявлении, Казахстан является важным партнером для ЕС и Евросоюз готов "помочь в мирном урегулировании кризиса". При этом в заявлении содержится призыв к властям республики уважать права человека и основные свободы своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и средств массовой информации. В свою очередь военнослужащие и руководство проводимой в стране операции сил ОДКБ также должны уважать не только основные права граждан республики, но и "суверенитет и независимость Казахстана".

Протесты в Казахстане, связанные с рост цен на сжиженный газ, начались 2 января. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. Число задержанных в Казахстане приближается к 8 тыс. человек.