После начала войны в Украине в Европейском Союзе вырабатываются столь большие количества ветряной и солнечной электроэнергии, как еще никогда раньше. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного организациями Ember и E3G и опубликованного во вторник, 18 октября.

По этим данным, с марта по сентябрь текущего года почти четверть электроэнергии в ЕС (24 процента) были выработаны с помощью ветра и солнца. В прошлом году этот показатель составлял 21 процент. В общей сложности из этих двух возобновляемых источников с марта по сентябрь 2022 года получено 345 тераватт-часов электроэнергии, что на 39 ТВт-ч больше, чем за тот же период 2021 года, сообщили авторы исследования.

В общей сложности аналитики отметили, что аналогичные рекорды удалось установить 19 странам ЕС. В частности, в Германии с марта в этой стране получено 104 ТВт-ч электроэнергии от солнца и ветра, что соответствует примерно трети всего объема электроэнергии, указали они. Кроме того, максимальные показатели достигнуты во Франции, Италии, Польше и Испании.

Аналитик: потенциал возобновляемых источников еще выше

Рекордная выработка "зеленой" электроэнергии, по данным экспертов, позволила ЕС сэкономить около 11 млрд евро на закупках газа. "Ветряная и солнечная энергия уже сейчас помогают европейцам… Но будущий потенциал еще выше", - заявил Крис Росслоу из организации Ember.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС принял семь масштабных пакетов санкций, включающих среди прочего отказ от импорта российских энергоносителей либо его значительное сокращение. Кроме того, российский "Газпром" за последние месяцы в одностороннем порядке прервал поставки газа ряду европейских стран.