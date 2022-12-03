ЕС договорился о введении потолка цен на российскую нефть

Решение в субботу должен утвердить Совет ЕС. Потолок распространяется только на нефть, перевозимую по морю.

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", — заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

Журналист Wall Street Journalk Лоренс Норман сообщает, что, по его данным, потолок решили пересматривать каждые два месяца с целью, чтобы он всегда был минимум на $5 за баррель ниже тех расценок, за которые нефть продает Россия.

Российские власти заявляли, что не будут продавать нефть ни одной стране, которая участвует в ограничениях, а Индия и Китай пока не говорили, что будут их соблюдать, отмечает FT.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.

Переговоры должны были завершиться еще на прошлой неделе, но в итоге провалились. Польша и страны Балтии настаивали на на снижении потолка, в то время как Греция и Мальта, наоборот, выступали за то, чтобы поднять его выше 70 долларов.

Что именно запрещают?



Алексей Калмыков, Би-би-си:

ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля.

"Ценовой потолок" должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка.

Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны "Большой семерки". Потому что запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.

Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем — и добычи нефти в стране.

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. В выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

В этом и есть цель западных санкций — лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале 2022 года по велению Путина.

Помимо нефти под самые масштабные в истории санкции санкции попали финансы, торговля и даже сам Путин. Однако Запад, и прежде всего ЕС, двигаются по этой новой для мировой практики территории осторожно, пытаясь найти тонкий баланс между желанием отбить у Кремля охоту нападать на соседей и собственными интересами.