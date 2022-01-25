Евросоюз завершил значительную часть подготовительной работы по разработке санкций на случай нападения России на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 24 января, сообщает корреспондент DW.

По его словам, министры договорились продолжать дипломатические усилия, чтобы убедить Россию избрать путь диалога. "Хотя российская риторика и не вселяет в нас особую уверенность", - добавил Боррель. "Если же дипломатия потерпит поражение, то мы очень далеко продвинулись в подготовке реакций на потенциальную российскую агрессию. Это будет быстрый и решительный ответ", - предостерег глава европейской дипломатии.

Ранее в тот же день Совет ЕС принял коммюнике, где говорится, что ЕС "ускорил подготовительную работу в этом направлении". Впрочем, Боррель не ответил на вопрос корреспондента DW, когда же именно будет завершена подготовительная работа.

Источник DW в структурах ЕС уточнил, что "большая часть подготовительной работы уже сделана". В понедельник министры не обсуждали конкретные санкции, ведь, как пояснил собеседник, завершить подготовку ограничительных мер и вынести их на Совет ЕС возможно будет только после соответствующих действий России.

При этом источник DW в дипломатических кругах ЕС отметил, что сейчас процесс подготовки санкций проходит на "децентрализованном" этапе, то есть между отдельными странами Евросоюза и в его институциях, но не на уровне всего объединения.

Боррель о вероятности нападения России на Украину

На вопрос корреспондента DW, не подрывает ли секретность вокруг подготовки возможных санкций убедительность Евросоюза, Боррель ответил: "Вы знаете, не предоставлять информацию - это элемент сдерживания. Так что не переживайте, меры будут приняты и имплементированы в надлежащий момент, если он настанет".

Во время заседания Совета ЕС министры обсудили ситуацию у границ Украины также с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На вопрос журналистов о том, сообщил ли Блинкен что-то, что бы указывало на более высокую вероятность нападения России на Украину на фоне решения Вашингтона вывезти семьи своих дипломатов из Киева, Боррель ответил следующим образом: "Нет, я не думаю, что есть что-то новое, что бы усилило чувство страха перед незамедлительным нападением".