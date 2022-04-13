Евросоюз обновил регламент санкций. Бизнесмены из России, владеющие компаниями, зарегистрированными в Евросоюзе и попавшими под его санкции из-за "специальной военной операции"* на Украине, смогут до 9 октября продать свои доли в бизнесе.

Сделку вправе провести "физические или юридические лица, организации или органы", внесенные в санкционный список, указывается в документе, который был обновлен 8 апреля. Из него следует, что сделка должна носить денежный характер, а полученные от нее средства — заморожены. Подсанкционное лицо может владеть правами собственности на европейские активы напрямую или через подконтрольные компании.

Разморозка активов и других ресурсов подсанкционных лиц, отмечается в регламенте, возможна, если это необходимо для осуществления сделки по продаже европейского бизнеса. Это положение, вероятно, относится к предпродажным расходам, пояснил директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Ранее регламент называл основанием для разморозки активов россиян, попавших под санкции, только их базовые потребности (покупка еды, оплата аренды жилья, налоги и платежи ЖКХ и др.), оплату юридических услуг, чрезвычайные расходы, а также исполнение арбитражных или судебных решений в отношении лиц под санкциями.

С начала "спецоперации" Евросоюз внес в санкционный список лиц, активы которых блокируются, несколько десятков богатейших россиян. Среди них — Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман и Петр Авен, Дмитрий Пумпянский и другие.

Волошин из Aperio Intelligence и кандидат юридических наук, специалист по санкционному комплаенсу Денис Примаков отмечают, что пункт о возможности продажи европейских компаний — это реакция регуляторов Евросоюза на дело Мордашова. В марте стало известно, что бизнесмен, владевший 34% акций немецкого туроператора TUI через кипрскую Unifirm, передал 29,9% акций TUI зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Ondero. Компании в этой юрисдикции не обязаны раскрывать своих бенефициаров.

Позже TUI сообщила, что контролирующим акционером Ondero является Марина Мордашова (не входит в санкционные списки). Так зовут мать четверых детей бизнесмена, его третью жену, писал Forbes. Транзакция, по информации TUI, произошла 28 февраля, когда ЕС ввел санкции против Мордашова. Власти Германии начали расследование фактических обстоятельств сделки, до результатов проверки перешедший Мордашовой пакет в TUI заблокирован.

По словам Волошина, на сегодня европейское законодательство не мешает передавать активы родственникам, друзьям и другим связанным лицам. В конце февраля ЕС запретил продавать европейские ценные бумаги российским физическим или юридическим лицам, но этот запрет касается только бумаг, выпущенных после 12 апреля. Представитель Еврокомиссии на вопрос о возможности продажи активов европейских компаний неподсанкционным родственникам или друзьям уточнил, что этот вопрос "будут решать компетентные национальные органы соответствующих государств ЕС".

По словам Волошина, вряд ли прописанным разрешением можно будет "воспользоваться, если единственный смысл — сохранение доступа к активам в руках семьи", но сделка может быть разрешена, если она направлена на сохранение деятельности компании с местными работниками и активами. Примаков считает, что перевод европейской компании близким родственникам будет невозможен, но в случае дальних родственников возможны варианты. Собеседник предположил, что почти все бизнесмены, попавшие под санкции, уже должны были избавиться от своих долей в европейских бизнесах.