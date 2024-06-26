ЕС будет поддерживать доступ россиян к независимым СМИ

Кроме того, решение Москвы „расширяет и без того жесткую цензуру СМИ в России“, убежден Жозеп Боррель. Он также заверил, что Евросоюз будет по-прежнему поддерживать доступность для российской аудитории информации, основанной на фактах. Глава европейской дипломатии при этом напомнил, что одной из основных ценностей ЕС является уважение свободы высказываний и свободы СМИ.

Боррель: Свободные европейские СМИ вещают и для России

Боррель подчеркнул, что запрещенные Россией европейские СМИ работают в соответствии с журналистскими принципами и стандартами. Они предоставляют базирующуюся на фактах информацию, в том числе российской аудитории, и среди прочего о войне РФ против Украины.