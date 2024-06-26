ЕС будет поддерживать доступ россиян к независимым СМИ

Кроме того, решение Москвы „расширяет и без того жесткую цензуру СМИ в России“, убежден Жозеп Боррель. Он также заверил, что Евросоюз будет по-прежнему поддерживать доступность для российской аудитории информации, основанной на фактах. Глава европейской дипломатии при этом напомнил, что одной из основных ценностей ЕС является уважение свободы высказываний и свободы СМИ.
Боррель: Свободные европейские СМИ вещают и для России
Боррель подчеркнул, что запрещенные Россией европейские СМИ работают в соответствии с журналистскими принципами и стандартами. Они предоставляют базирующуюся на фактах информацию, в том числе российской аудитории, и среди прочего о войне РФ против Украины.
В отличие от них, российские средства дезинформации и пропаганды, против которых были введены санкции ЕС, не являются свободными и независимыми СМИ, заявил глава Европейского внешнеполитического ведомства. Они находятся под контролем российских властей и являются инструментом поддержки российской военной агрессии против Украины, поэтому их деятельность в ЕС приостановлена, пояснил Боррель.
Россия закроет доступ к 81 европейскому СМИ
Накануне МИД РФ объявил об „ограничении доступа к вещанию“ 81 средства массовой информации Евросоюза. Фактически будут заблокированы десятки крупнейших европейских изданий, в том числе немецкие Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские El Pais и El Mundo, итальянские La Stampa и La Repubblica, французские Le Monde, Liberation и агентство AFP, а также общеевропейские Politico и EUobserver.
В Москве этот шаг назвали „ответной мерой“ на запрет в ЕС „любой вещательной активности“ российским РИА „Новости“, „Известиям“ и „Российской газете“. Совет ЕС запретил вещание этих СМИ в мае, решение вступило в силу с 25 июня. В ЕС заявили, что эти издания „распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины“.
Комиссар ЕС по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова назвала ответные меры России абсурдными. „Нет, пропагандистские издания, финансируемые Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, - это не то же самое, что независимые СМИ“, - написала она в соцсети X. В Вашингтоне заявили, что решение РФ демонстрирует страх перед правдивой информацией, которую испытывают российские власти.