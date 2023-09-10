Ермак рассказал о работе над ужесточением санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками международной санкционной группы Макфола-Ермака. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил на своей странице в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. На встрече обсуждалась деятельность группы и планировалось ужесточение санкций против России.

Украинский лидер отметил "важность усиления санкций в отношении энергосектора РФ и подчеркнул недопустимость поставок стране-агрессору компонентов и запчастей, используемых для производства ракет и дронов", пишет Ермак. Владимир Зеленский также указал на необходимости ужесточения санкций против финансового и банковского секторов РФ.

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