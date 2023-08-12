Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху

Ереван 11 августа обратился в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе "в результате вынужденной блокады". Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении в субботу, 12 августа.

"После 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, усугубилась, когда Азербайджан полностью закрыл Лачинский коридор - единственный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, - запретив любые, даже гуманитарные выходы в Нагорный Карабах. Преднамеренные постоянные перебои с поставками природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана нанесли огромный ущерб средствам к существованию людей", - заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза ООН.

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе