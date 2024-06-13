Ереван отозвал посла из Минска после слов Лукашенко о войне

„Посол Республики Армения в Беларуси (Размик Хумарян - Ред.) вызван в Ереван для консультаций“, - сообщила в четверг, 13 июня, в Telegram-канале армянского МИД пресс-секретарь министерства Ани Бадалян. По данным армянских СМИ, накануне премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой официальный представитель Армянской республики не поедут в Беларусь , пока ее руководителем будет Александр Лукашенко .

Причиной своего решения Пашинян назвал недавнее высказывание Лукашенко о военном конфликте между Ереваном и Баку, в результате которого Азербайджан взял под свой контроль весь Нагорный Карабах. В ходе визита в Баку в середине мая Лукашенко назвал войну за регион „освободительной“ и рассказал об обсуждении исхода перед ее началом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. „Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу“, - заявил тогда белорусский правитель.