Ереван надеется на подписание мира с Баку в ближайшие месяцы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на подписание соглашения о мире с Азербайджаном уже в ближайшие месяцы. "Сейчас мы с Азербайджаном работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений. Надеюсь, что этот процесс успешно завершится в ближайшие месяцы", - сказал Пашинян на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси в четверг, 26 октября.