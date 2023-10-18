Ереван готов подписать мирный договор с Баку до конца года

Армения готова до конца 2023 года подписать с Азербайджаном договор о мире и нормализации отношений, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступая в Европарламенте во вторник, 17 октября. Он указал, что в его стране есть достаточная политическая воля для решительных подвижек в сторону мира.

Пашинян призвал евродепутатов, Евросоюз и его страны активно поддержать мирный процесс, чтобы "сделать эту возможность реальной". Он указал на готовность Еревана к обмену задержанными и военнопленными с Баку, к сотрудничеству в сфере разминирования, открытию транспортного сообщения всего региона — как между разными частями Армении, так и с Азербайджаном и другими соседними государствоми, чтобы превратить страну в "перекресток мира". Среди условий он назвал "отсутствие двусмысленности" в признании территории друг друга и делимитацию границы, которая должна стать основой для разведения сил и последующего подписания мирного договора.