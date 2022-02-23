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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара не признает шаги, ”направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины”. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на управление по связям с общественностью президентской администрации.
Recepas Tayyipas Erdoganas, Vladimiras Putinas
Recepas Tayyipas Erdoganas, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

При этом Эрдоган подчеркнул, что важно разрешить возникший кризис на основе минских соглашений. Он также отметил, что военный конфликт на Украине не принесет пользы никому и заявил, что Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и установление мира, передает РБК.

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Накануне президент Турции заявил, что решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР неприемлемо. ”Мы призываем стороны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать международное право”, — сказал Эрдоган.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что решение Москвы нарушает минские договоренности, политическое единство, а также суверенитет и территориальную целостность Украине.

Ранее Эрдоган уже предлагал использовать территорию Турции как площадку для переговоров президентов России и Украины. В январе он пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы ”уладить разногласия”. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын тогда заявлял, что Турция готова выступить в ”любой роли” для снижения напряженности между двумя государствами.

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