При этом Эрдоган подчеркнул, что важно разрешить возникший кризис на основе минских соглашений. Он также отметил, что военный конфликт на Украине не принесет пользы никому и заявил, что Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и установление мира, передает РБК.

Накануне президент Турции заявил, что решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР неприемлемо. ”Мы призываем стороны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать международное право”, — сказал Эрдоган.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что решение Москвы нарушает минские договоренности, политическое единство, а также суверенитет и территориальную целостность Украине.

Ранее Эрдоган уже предлагал использовать территорию Турции как площадку для переговоров президентов России и Украины. В январе он пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы ”уладить разногласия”. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын тогда заявлял, что Турция готова выступить в ”любой роли” для снижения напряженности между двумя государствами.