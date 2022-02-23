При этом Эрдоган подчеркнул, что важно разрешить возникший кризис на основе минских соглашений. Он также отметил, что военный конфликт на Украине не принесет пользы никому и заявил, что Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и установление мира, передает РБК.
Накануне президент Турции заявил, что решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР неприемлемо. ”Мы призываем стороны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать международное право”, — сказал Эрдоган.
В МИД Турции в свою очередь заявили, что решение Москвы нарушает минские договоренности, политическое единство, а также суверенитет и территориальную целостность Украине.
Ранее Эрдоган уже предлагал использовать территорию Турции как площадку для переговоров президентов России и Украины. В январе он пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы ”уладить разногласия”. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын тогда заявлял, что Турция готова выступить в ”любой роли” для снижения напряженности между двумя государствами.
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