aA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что Анкара не признает шаги, ”направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины”. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на управление по связям с общественностью президентской администрации.
Recepas Tayyipas Erdoganas, Vladimiras Putinas
Recepas Tayyipas Erdoganas, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

При этом Эрдоган подчеркнул, что важно разрешить возникший кризис на основе минских соглашений. Он также отметил, что военный конфликт на Украине не принесет пользы никому и заявил, что Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и установление мира, передает РБК.

Статьи по теме:
Президент Литвы пообещал в Киеве, что Украина не останется один на один с агрессией  (10)
В Украине вводится режим чрезвычайного положения  (8)

Накануне президент Турции заявил, что решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР неприемлемо. ”Мы призываем стороны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать международное право”, — сказал Эрдоган.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что решение Москвы нарушает минские договоренности, политическое единство, а также суверенитет и территориальную целостность Украине.

Ранее Эрдоган уже предлагал использовать территорию Турции как площадку для переговоров президентов России и Украины. В январе он пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы ”уладить разногласия”. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын тогда заявлял, что Турция готова выступить в ”любой роли” для снижения напряженности между двумя государствами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: „Kaip mane popiežius savanaude vadino“

Delfi Plius Henry Meyer, Andrey Biryukov, DELFI

Išsigando net ištikimiausi sąjungininkai: Putino surengtą šou demaskavo kelios detalės

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Turtingiausi visų laikų pasaulio banditai – kokią vietą tarp jų užima Putinas?

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Palygino veido kremų už beveik 100 ir 10 eurų sudėtis: vienas ingredientas, esantis abiejuose, itin žalingas odai

Delfi Plius The Economist

Nepriklausomai nuo to, kas nutiks, – Putinas jau patyrė pralaimėjimą Rusijoje

Delfi Plius Žinių radijas

Lenkijos kova su infliacija – per PVM: kaip tai paveiks mus ir kaip vertinti tokį kaimynų žingsnį?

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Marčiulaitis prasitaria apie būsto paskolų įmokų didėjimą: kada ir kokio augimo tikėtis

Delfi Plius Alberto Nardelli, Jennifer Jacobs

Po „Bloomberg“ klausimo dėl Ukrainos – pikta Zacharovos tirada

Delfi Plius Vytautas Budzinauskas

Sviesto pakelis sumažėjo, o kaina nepakito – tai gali būti tik pradžia

Delfi Plius Rūta Pukenė

Žmogus, kurio pavardę per Vasario 16-ąją skandavo pasipiktinusi minia: turėjo užimti Landsbergio vietą

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva

Buvęs ambasadorius Ukrainoje: Kremlius neturi išeities – jis turės panaudoti karinę jėgą

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar reikia mokėti alimentus, jei buvusi žmona išteka už turtingo vyro?

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

„Pieno žvaigždžių“ krepšininkui – nemalonumai dėl gėjų

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi 2021 metų serialai: žiūrėti tikrai buvo ką!

Статьи по теме:

"Ну что, началось? Мои поздравления". Как известные россияне отреагировали на действия Путина "Наша старушка очень плоха, но напоследок вошла в буйную фазу" (35)

В понедельник президент России Владимир Путин...

НАТО предупредила о подготовке Россией "полномасштабной атаки" на Украину (8)

Россия продолжает наращивать войска у украинских...

TOP новостей

Президент Литвы пообещал в Киеве, что Украина не останется один на один с агрессией (10)

Украина не останется один на один с агрессией, обещает...

Ситуация с ковидом улучшается: в ближайшие недели обсудят перемены в трех сферах (2)

На этой неделе с эпидемиологами обсудят маски в...

В Украине вводится режим чрезвычайного положения (8)

Со стороны СНБО "решение было принято", но следующий шаг...

Экономист о дополнительных санкциях: это значит, что Россия будет вариться в собственном прокисшем соку (18)

Все чаще говорят о том, что одним из основных элементов...

Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом стран (4)

Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом...