При этом Эрдоган подчеркнул, что важно разрешить возникший кризис на основе минских соглашений. Он также отметил, что военный конфликт на Украине не принесет пользы никому и заявил, что Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и установление мира, передает РБК.
Накануне президент Турции заявил, что решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР неприемлемо. ”Мы призываем стороны руководствоваться здравым смыслом и соблюдать международное право”, — сказал Эрдоган.
В МИД Турции в свою очередь заявили, что решение Москвы нарушает минские договоренности, политическое единство, а также суверенитет и территориальную целостность Украине.
Ранее Эрдоган уже предлагал использовать территорию Турции как площадку для переговоров президентов России и Украины. В январе он пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы ”уладить разногласия”. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын тогда заявлял, что Турция готова выступить в ”любой роли” для снижения напряженности между двумя государствами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы пообещал в Киеве, что Украина не останется один на один с агрессией (10)
Украина не останется один на один с агрессией, обещает...
Ситуация с ковидом улучшается: в ближайшие недели обсудят перемены в трех сферах (2)
На этой неделе с эпидемиологами обсудят маски в...
В Украине вводится режим чрезвычайного положения (8)
Со стороны СНБО "решение было принято", но следующий шаг...
Экономист о дополнительных санкциях: это значит, что Россия будет вариться в собственном прокисшем соку (18)
Все чаще говорят о том, что одним из основных элементов...
Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом стран (4)
Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом...