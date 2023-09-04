Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным

Путин отметил рост товарооборота между двумя странами и выразил надежду на завершение переговоров о создании газового хаба.
«Мы продвинулись, надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдёт на пользу», – сказал он.
Также президент РФ отметил перспективы в сельском хозяйстве и металлургии, энергетике, включая строительство АСЭ «Аккую».
«Нам есть поговорить о чём и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдём вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что Вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – сказал он, обозначив международные темы повестки.
В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что за их переговорами следит весь мир.
«Самый важный шаг – это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция – Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам», – сказал он.
Также президент Турции заверил, что продолжится сотрудничество в сфере поставок газа. Он объявил о готовности рассмотреть строительство второй АЭС по российскому проекту, ведение торговли в национальных валютах, а также предложил увеличить российскую помощь в тушении лесных пожаров в Турции.