04 сентября 2023 г. 16:29

Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным

 
Reform.by
Vladimiras Putinas ir Recepas Tayyipas Erdoganas
Vladimiras Putinas ir Recepas Tayyipas Erdoganas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил рост товарооборота между двумя странами и выразил надежду на завершение переговоров о создании газового хаба.

«Мы продвинулись, надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдёт на пользу», – сказал он.

Также президент РФ отметил перспективы в сельском хозяйстве и металлургии, энергетике, включая строительство АСЭ «Аккую».

«Нам есть поговорить о чём и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдём вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что Вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – сказал он, обозначив международные темы повестки.

В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что за их переговорами следит весь мир.

«Самый важный шаг – это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция – Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам», – сказал он.

Также президент Турции заверил, что продолжится сотрудничество в сфере поставок газа. Он объявил о готовности рассмотреть строительство второй АЭС по российскому проекту, ведение торговли в национальных валютах, а также предложил увеличить российскую помощь в тушении лесных пожаров в Турции.

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