Захваченные Россией территории будут возвращены Украине, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью американскому телеканалу PBS, опубликованному вечером в понедельник, 19 сентября, он опроверг возможность закрепления за РФ части контролируемых ей регионов в качестве основы мирного договора с Украиной.

"Нет, и вне всяких сомнений нет… Если в Украине будет устанавливаться мир, будет очень важным возвращение захваченных земель. Это то, что ожидается, это то, чего хотят… Захваченные земли будут возвращены Украине", — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, следует ли пойти на уступки Москве.

Одновременно турецкий президент сообщил, что с 2014 года ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, призывая его "вернуть Крым законным владельцам". "Люди, которые там живут, — это одновременно и наши потомки", — подчеркнул он и добавил, что для Анкары важно оказание поддержки крымским татарам.

Эрдоган: Путин стремится скорее закончить войну



В интервью, которое Эрдоган дал после встречи с Путиным на саммите ШОС в Самарканде, он также сообщил, что российский президент стремится по возможности быстро закончить войну против Украины. "У нас состоялись обширные дискуссии с Путиным в Узбекистане. И он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично", — указал Эрдоган.

По его словам, в Кремле хотели бы "завершить эту битву миром". "Это конфликт, который привел к человеческим жертвам. Люди умирают, и в конце концов никто не выиграет", — добавил он. Одновременно Эрдоган сообщил, что Москва и Киев достигли соглашения об обмене 200 пленными.

Саммит ШОС прошел в Узбекистане 15-16 сентября, он был первой очной встречей организации с 2019 года. На саммите Эрдоган заявил о желании Турции стать полноправным членом ШОС. "Благодаря этому шагу наши отношения со странами ШОС будут переведены на совершенно иной уровень", — уверен он. Турецкий президент также назвал плодотворными переговоры с Путиным в Самарканде и заявил, что рассчитывает на "хорошие результаты" в реализации достигнутых договоренностей.