Эрдоган высказался за возвращение Крыма Украине

„Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины непоколебима. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права“, - сказал Эрдоган в видеообращении к проходящему в Киеве 4-му саммиту „Крымской платформы“.

„Верю, что в предстоящий период будут предприняты дополнительные шаги для укрепления прав“ крымских татар, добавил он.

„Война должна закончиться справедливым миром“

„Мы искренне желаем, чтобы война закончилась справедливым и прочным миром, основанным на территориальной целостности, суверенитете и независимости Украины“, - резюмировал Эрдоган.