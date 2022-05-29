Эрдоган также заявил, что переговоры с делегациями Швеции и Финляндии о вступлении этих стран в НАТО не прошли на "ожидаемом уровне".
По его словам, Анкара не может согласиться на вступление в альянс стран, "поддерживающих терроризм". Турция обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.
Для вступления страны в НАТО, все 30 членов альянса должны одобрить это решение. Сейчас Турция - единственная страна в НАТО, которая выступила против очередного расширения альянса.
"Они не честны и не искренны. Мы не можем повторить ошибку, сделанную в прошлом, в отношении стран, которые принимают и поддерживают таких террористов", - заявил Эрдоган.
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