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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в понедельник. По его словам, Турция ждет конца войны между Россией и Украиной, однако ситуация становится все хуже с каждым днем.
Recepas Tayyipas Erdoganas
Recepas Tayyipas Erdoganas
© Reuters / Scanpix

Эрдоган также заявил, что переговоры с делегациями Швеции и Финляндии о вступлении этих стран в НАТО не прошли на "ожидаемом уровне".

По его словам, Анкара не может согласиться на вступление в альянс стран, "поддерживающих терроризм". Турция обвиняет две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

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Для вступления страны в НАТО, все 30 членов альянса должны одобрить это решение. Сейчас Турция - единственная страна в НАТО, которая выступила против очередного расширения альянса.

"Они не честны и не искренны. Мы не можем повторить ошибку, сделанную в прошлом, в отношении стран, которые принимают и поддерживают таких террористов", - заявил Эрдоган.

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