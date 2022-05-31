30 мая Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На переговорах с Путиным, как сообщает официальный сайт президента Турции, Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры между Россией, Украиной и ООН в Стамбуле. Также турецкий лидер заверил, что готов участвовать в "возможном механизме наблюдения" за ситуацией в Украине, если обе стороны конфликта достигнут соответствующего соглашения.
В сообщении о прошедшем разговоре на сайте президента РФ об этой инициативе ничего не сказано. По версии Кремля, основной темой беседы стали двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, обеспечение безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, "проблемы на мировом рынке продовольствия", а также "некоторые вопросы региональной политики".
Позднее в тот же день Эрдоган созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Согласно пресс-релизу на сайте турецкого президента, основной темой стала война России против Украины. Эрдоган подтвердил Зеленскому, что его страна готова оказать поддержку в переговорах, в том числе в качестве посредника. Лидеры также обсудили создание коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Президент Украины в Twitter поблагодарил своего турецкого коллегу за усилия по восстановлению мира. Зеленский также рассказал, что два лидера "обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности".
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