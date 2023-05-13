Вот главное, что нужно знать об этих выборах.

Почему эти выборы называют историческими?



Это первые за много лет выборы, которые действительно могут изменить не только Турцию, но и весь регион, потому что у оппозиции впервые есть шанс на успех.

В XX веке ответом на падение Османской империи стали реформы Ататюрка, которые превращали Турцию в национально независимое государство, в котором отменяется шариатское право, а государство не зависит от религиозных институтов.

В течение 20 лет правления Реджепа Эрдогана Турция отказывалась от ататюркизма и стала возвращаться к консервативным и религиозным идеям. Сам Эрдоган не раз критиковал реформы Ататюрка — особенно ему не нравился тот самый принцип секуляризма, отделения государства от религии. Вместо этого Эрдоган пропагандировал укрепление исламской идентичности Турции.

С каждым годом Турция превращается во все более авторитарную страну, в которой возможны массовые аресты и уголовные преследования неугодных.

Грядущие выборы важны не только для Турции, но и для всего региона.

Если противники действующего президента внутри страны говорят о том, что он строит в Турции новую восточную деспотию, на международной арене Эрдоган всячески работал на усиление влияния в регионе. Анкара развивала отношения с Россией, Ираном и Катаром, обозначала и отстаивала военными средствами интересы в Сирии и Ливии.

Весь последний год, что продолжается война России с Украиной, Эрдоган лично пытался выполнять роль посредника: организовывал переговоры сторон и продолжал общаться и с Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным, по сути представляя себя в роли единственного лидера, сохраняющего влияние на обе стороны конфликта.

Являясь членом НАТО, Турция создала проблемы для вступления в альянс Финляндии и Швеции, продемонстрировав тем самым, что ее влияние распространяется за пределы черноморского региона и Ближнего Востока.

Почему Эрдоган может проиграть?





Есть две основные причины и один дополнительный фактор.

Первая причина — экономика. Для президента, который когда-то обещал превратить страну в одну из ведущих экономик мира, это серьезный провал. Тем более что кризис в Турции рукотворный.

Когда осенью 2021 года начала падать лира, Центральный банк, подконтрольный Эрдогану, стал действовать по инструкциям президента. А взгляды Эрдогана на кредитно-денежную политику, как выяснилось, противоречили базовым экономическим законам и здравому смыслу. В итоге инфляция достигла рекордной отметки за последние 24 года, цены выросли практически на все. И даже некоторые давние сторонники Эрдогана отвернулись от него.

Вторая причина — это консолидированная оппозиция. Шесть партий объединились, чтобы выставить против Эрдогана единого кандидата. И опросы общественного мнения действующий президент стабильно проигрывал по популярности своему главному оппоненту — Кемалю Кылычдароглу.

Уже после того, как дата выборов была назначена, в Турции произошло двойное землетрясение. И это фактор, который тоже повлияет на результаты голосования.

Природные явления не подчиняются политической воле, но коррупция и кумовство, которые расцвели за годы правления Эрдогана, повлияли на масштабы разрушений. Погибли десятки тысяч человек, миллионы остались без крыши над головой.

Эрдоган обвинил во всем застройщиков, которые при возведении зданий игнорировали стандарты безопасности. Быстро арестовали десятки строителей. Но оппозиция говорит, что виной тому — действующие правила и широко распространенная коррупция, а, значит, ответственность лежит на правительстве и самом Эрдогане.

Правительство Турции известно тем, что иногда выдает так называемые строительные амнистии — то есть фактически освобождает строителей от штрафов за работы без сертификатов норм безопасности. Эти амнистии вводятся с 1960-х годов, последняя была объявлена в 2018-м. Критики Эрдогана давно предупреждали, что такие амнистии рискуют привести к катастрофе в случае землетрясений.

Последнее землетрясение затронуло 11 провинций с девятью миллионами избирателей, многие из которых традиционно поддерживали Эрдогана.

Кто противостоит Эрдогану?



У 74-летнего Кемаля Кылычдароглу репутация честного, спокойного, но решительного бюрократа с талантом выявлять коррупционные схемы. Но опыта выборного противостояния Эрдогану, который еще не проиграл ни одно голосование, у него нет. Даже некоторые его коллеги по альянсу сомневаются, что их кандидат сможет победить в этой борьбе.

Чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать больше 50% голосов. Последние опросы показывают, что Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей, а Кылычдароглу — 49,3%. Если эти цифры справедливы, то второго тура не избежать.

Сторонники Кылычдароглу начали волноваться, когда в гонку вступил Мухаррем Индже — опытный политик, участвовавший в президентских выборах против Эрдогана в 2018 году и набравший тогда 30% голосов. Объединенная оппозиция опасалась, что Индже заберет часть протестных голосов, но за три дня до выборов он снял свою кандидатуру.

Насколько появление и отказ от участия в гонке Индже изменил настроение избирателей сказать сложно: опросы общественного мнения проводились до того, как он объявил, что не будет участвовать в выборах, и теперь, как отмечает компания Konda, проводившая эти опросы, шансы Кылычдароглу выросли. "Я не удивлюсь, если он наберет 51%", — сказал менеджер компании Бекир Агирдир.

Что, если Эрдоган выиграет?



В случае победы Эрдоган, пережив острую предвыборную борьбу и критику, вряд ли станет ослаблять закрученные в последние годы гайки. Наоборот, его критики считают, что, выиграв выборы, Эрдоган попытается сделать все, чтобы остаться у власти до конца своей жизни.

Учитывая стратегии, которые он использовал в последние два десятилетия, можно ожидать, что он продолжит им следовать: то есть продолжать репрессии и удаляться от принципов секуляризма, разыгрывая карту "исламской солидарности". Если этот сценарий оправдается, то Турция продолжит отдаляться от своих партнеров по НАТО. А учитывая, что Европа — крупнейший торговый партнер Турции, для страдающей экономики страны намного важнее разрешать противоречия с Западом, а не углублять их.

В то же время Запад понимает, какую важную роль играет сейчас Турция в регионе. Поэтому даже если Эрдоган задействует все свои административные ресурсы, чтобы повлиять на результаты выборов, и таким образом сможет победить, вряд ли кто-то из западных лидеров выступит с заявлениями о его нелегитимности. НАТО скорее всего будут придерживаться нынешней стратегии — искать способы взаимодействия с Эрдоганом. И лишь изредка — не очень громко — ему будут напоминать о нарушениях прав человека в Турции.

Эти отношения останутся сложными, ведь Эрдоган продолжает блокировать заявку Швеции на вступление в НАТО под предлогом того, что Стокгольм отказывается выдать Турции курдов, которых Эрдоган считает террористами. А параллельно турецкий лидер открывает совместно с российским президентом атомную электростанцию.

Есть, впрочем, шанс, что управлять страной единолично Эрдогану будет сложнее, чем в предыдущие годы — его партия может проиграть парламентские выборы, которые будут проходить в тот же день. Исход этих выборов не менее важен для будущего страны.

Почему выборы в парламент не менее важны?



Турецкий парламент потерял часть полномочий и влияния после событий 2016 года, которые Эрдоган назвал попыткой государственного переворота, а оппозиция — контролируемым самим президентом переворотом.

Но это событие отразилось на жизни страны не только потому, что начались массовые чистки, возбуждались уголовные дела, СМИ закрывались, а неугодные оказывались за решеткой.

Самое главное — Эрдоган придумал поправки в конституцию, которые усиливали его власть, а парламент полностью потерял возможность контролировать действия президента и правительства.

Заодно Эрдоган получил право издавать указы, имеющие такую же силу, как и законы — для этого ему не нужно даже одобрение парламента. На тот момент эта опция не была ему так уж необходима, ведь большинство в парламенте принадлежало его партии. Но такая возможность пригодится ему сейчас, если он усидит в своем кресле, но потеряет парламент.

Чтобы попасть в 600-местный парламент, партия должна преодолеть 7% барьер. Или, что больше подходит к нынешней политической ситуации в стране, партии лучше быть частью альянса, который сможет перешагнуть этот порог.

Оппозиционный альянс смог разрешить свои разногласия перед выборами, но договариваться после голосования им будет непросто. Партия Кылычдароглу годами выступала за то, чтобы Турция следовала пути Кемаля Ататюрка — то есть отделения государства от религии. И сам Кылычдароглу отказывался говорить о своей вере. Но прямо перед выборами заговорил на эту тему, чтобы привлечь больше сторонников. А его коллега Мерал Акшенер, глава националистической "Хорошей партии", провела ребрендинг в своих рядах и стала называть свою партию правоцентристской. Один из главных вопросов — готовы ли курды поверить в ребрендинг и поддержать альянс, в котором состоит Акшенер.

Главный соперник Эрдогана Кылычдароглу и его сторонники идут на эти выборы с обещанием вернуть парламентскую республику и ограничить власть президента. Но для этого альянсу нужно занять 400 из 600 кресел в парламенте. Предсказать состав парламента на основе опросов общественного мнения практически невозможно.

Несмотря на то, что парламент потерял часть своих полномочий, у него все еще остаются рычаги, способные усложнить жизнь Эрдогану.

Что, если выиграет Кылычдароглу?



Ему достанется страна в очень сложной ситуации.

Оппозиция опубликовала 250-страничный документ с предложениями по изменению этой ситуации, но многие пункты слишком абстрактны, чтобы можно было однозначно предсказать будущее.

Обещания Кылычдароглу кажутся заманчивыми сторонним наблюдателям: борьба за права и свободы, избавление от коррупции и кумовства, решение разногласий с союзниками по НАТО, отказ от эрдогановской неортодоксальной экономической и финансовой политики, возврат к свободе слова, освобождение политических заключенных.

Более очевидны тенденции в международной политике. Например, оппозиционная коалиция уже сигнализирует, что хотела бы решить вопрос с ударными истребителями F-35. Когда-то Эрдоган хотел купить 100 боевых самолетов и стать частью международного консорциума, производящего эти истребители. Но после того, как он закупил российские зенитные ракетные системы С-400, США, возглавляющие консорциум, не разрешили Анкаре участвовать в программе F-35.

Восстановить членство в программе Турция сможет, если откажется от российских С-400. В некоторых российских СМИ уже беспокоятся, не отдаст ли Кылычдароглу эти С-400 воюющей Украине.

Кандидат от оппозиции в случае победы планирует улучшить отношения с Евросоюзом — крупнейшим торговым и инвестиционным партнером для Турции.

Европа в курсе, как обстоят дела с правами человека в Турции, и сейчас у нее нет единого мнения, как выстраивать отношения с нынешним президентом. Собеседник Би-би-си в Евросоюзе говорит, что группа во главе с Германией считает, что залог успеха — продуктивное сотрудничество, а другая группа во главе с Францией уверена, что необходим жесткий подход. Реджеп Эрдоган знал об этих противоречиях и успевал между ними лавировать.

И кроме того, Эрдоган остается чуть ли не единственным мировым лидером, который продолжает регулярно общаться с Владимиром Путиным. И Запад держит в голове, что у них есть это, пусть и небольшое, окно возможностей для урегулирования ситуации в Украине.

Если Кылычдароглу сможет победить, вероятно, разногласия с Западом могут остаться — например, по Сирии.

За последние годы Эрдоган и Башар Асад обменивались оскорблениями и обвинениями, называя друг друга "террористами" и "ворами". Но есть серьезный фактор, который может это изменить, — беженцы.

В Турции сейчас около четырех миллионов сирийских беженцев, и Анкара была бы очень рада вернуть их на родину. Но для этого необходим диалог с Асадом. Кылычдароглу готов пойти на этот шаг.

Если власть сменится, как Турция будет взаимодействовать с Россией?



У Владимира Путина и Реджепа Эрдогана всегда были особые отношения. До 2015 года их можно было бы назвать дружескими, но потом череда конфликтов чуть было не рассорила двух лидеров: то Турция сбила российский бомбардировщик, то страны оказались по разные стороны баррикад сначала в Сирии, а потом и в Ливии. Но этим двоим всегда удавалось договариваться друг с другом.

Противоречия никогда не мешали деловым отношениям: Турция закупила российские ЗРК С-400, открыла "Турецкий поток", а российский "Газпром" только что закончил строить атомную электростанцию на средиземноморском побережье Турции.

Когда Путин начал войну с Украиной, Турция стала единственной страной НАТО, которая не наложила санкции на Россию, хотя на словах Эрдоган осуждал эту войну.

Когда на Россию со всех сторон посыпались санкции и она оказалась в изоляции, диалог с ней продолжали два основных партнера — Китай и Турция. Но Китай — совсем не та страна, с которой Путин может говорить на равных.

Вот Турция — совсем другое дело. Это единственная страна в мире, через которую, как ни парадоксально, Путин может как-то общаться с Западом. Эрдоган помогает заключить зерновую сделку, продолжает с Россией экономическое сотрудничество, с энтузиазмом относится к идее создания у себя газового хаба. Ну и, конечно, Турция помогает России обходить санкции — к неудовольствию своих коллег по НАТО.

С самого начала войны Анкара предлагала свои услуги посредника в разрешении военного конфликта, организовывала переговоры между Украиной и Россией, участвовала в обмене пленными. И ничто не мешало Эрдогану жать руку и Путину, и Владимиру Зеленскому.

Когда Кылычдароглу спросили о его видении ситуации, он уклончиво ответил: "Россия — наш важный сосед и, когда того требуют обстоятельства, партнер по сотрудничеству в регионе. Конечно, у нас могут быть некоторые расхождения во взглядах, хотя мы и действуем сообща в сфере обеспеспечения регионального мира и стабильности. Я не думаю, что есть какие-либо причины для изменения наших отношений".

За этой фразой кроется главное — новое турецкое руководство планирует играть более важную роль в НАТО, сохраняя при этом тесное взаимодействие с Россией.

Но буквально за два дня до выборов Кылычдароглу опубликовал в своем твиттере обращение на русском языке с просьбой к России "убрать руки от турецкого государства".

"Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — написал кандидат.

Речь идет о видеозаписях, которые своим сторонникам показал президент Эрдоган. На видео Кемаль Кылычдароглу призывает всех прийти на выборы, а через секунду в кадре появляется лидер Рабочей партии Курдистана, признанной террористической. Журналисты проанализировали видео и пришли к выводу, что подлинной запись не является — она смонтирована специально.

В Кремле заявили, что не имеют к фейку отношения, а, напротив, "весьма и весьма дорожат двусторонними отношениями с Турцией".

Эксперты ожидают, что в случае избрания Кылычдароглу Анкара перестанет противиться вступлению Швеции в НАТО. А если вместе с этим Турция откажется от С-400 и выстроит архитектуру противоракетной обороны по стандартам НАТО, это значительно изменит ситуацию во всей Европе. В первую очередь — для России, которая вряд ли согласится на такие новшества.

Рычаги давления у Путина существуют: это и поставки газа, и только что открытая атомная электростанция "Аккую", и сельскохозяйственные закупки, и потоки туристов. И Кылычдароглу придется искать выход — в конечном счете, от АЭС никто не отказывается.

Но в случае победы первое время Кылычдароглу будет занят в основном внутренними проблемами Турции. Эрдоган любил время от времени поднимать свой рейтинг международными "успехами" — это привело к тому, что туркам стало все равно, сколько раз имя их президента появилось на первых полосах мировых СМИ. Намного важнее для страны — снова иметь возможность покупать продукты не по заоблачным ценам.