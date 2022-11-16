"Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на саммите G20, передает Anadolu.

"В то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны", - отметил Эрдоган.

Эрдоган также обсудил инцидент с немецким канцлером Олафом Шольцом и отметил, что следует провести "детальное исследование этих вопросов". "Важно также, что Байден сказал, что эти ракеты не российского производства", - сказал турецкий лидер.