Эрдоган призывает Путина не обострять ситуацию в Черном море

В телефонном разговоре с президентом России Эрдоган указал на необходимость отказаться от любых шагов, которые привели бы к эскалации нынешней напряженной ситуации, сообщили в пресс-службе президента Турции. При этом Эрдоган подчеркнул важность Черноморской зерновой инициативы, назвав ее мостом к миру.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин в беседе с Эрдоганом "изложил принципиальную позицию России" в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. "Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части "зерновой сделки" её очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", - говорится в сообщении.