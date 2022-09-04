Телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся в субботу утром, подтвердила администрация президента России.
ЗАЭС оккупирована российскими войсками и периодически подвергается обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг друга. В четверг на АЭС побывали инспекторы Международного агентства по атомной энергии, которые выразили обеспокоенность в связи с безопасностью станции, поскольку она получила повреждения.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция может играть посредническую роль в отношении Запорожской АЭС, как это было в случае с зерновой сделкой" — цитирует администрацию турецкого лидера агентство Франс пресс.
Ранее Турция помогла заключить договор о разблокировании украинских черноморских портов. Украина и Россия подписали с Анкарой и ООН отдельные соглашения, благодаря которым украинские суда с продовольствием начали покидать порты и направляться в регионы мира, где из-за войны возникла угроза голода.
О том, как именно могут проходить переговоры о ситуации вокруг Запорожской АЭС, офис президента Турции не говорит. Однако уточняет, что Путин и Эрдоган договорились продолжить общение в узбекском Самарканде, где 15-16 сентября будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества.
На сайте Кремля данных о предложении Эрдогана нет. Содержание телефонного разговора администрация президента России передает так:
"Затронута также ситуация в Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ наЗапорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки".
Во время переговоров президентом Украины Владимиром Зеленским в августе Эрдоган заявил, что его очень волнует кризис на ЗАЭС. "Мы озабочены. Мы не хотим еще одного Чернобыля", — сказал тогда президент Турции.
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