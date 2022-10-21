По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и создании в Турции хаба, через которые голубое топливо будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.
"На нашей последней встрече мы договорились с господином Путиным. Мы создадим здесь хаб с турецким газом, поступающим из России, и он объяснил это всему миру, своими словами, он сказал: "Европа может поставлять природный газ из Турции", - подчеркнул Эрдоган
По словам турецкого лидера, центр планируется создать в кратчайшие сроки, наиболее подходящим местом дня него является район Фракия в европейской части Турции, куда проложена ветка газопровода "Турецкий поток".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключил, что на турецкий хаб будут переправлены все утраченные объемы, ранее шедшие в Европу через газопроводы системы "Северный поток".
При этом наблюдатели отмечают, что основная проблема реализации этого проекта заключается в отсутствии гарантий участия в нем европейских покупателей на фоне постепенного отказа Европы от российского газа.
Ранее Анкару и Стамбул с визитом посетила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
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