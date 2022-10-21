aA
Ранее с такой инициативой выступил российский президент Владимир Путин, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2022".
V. Putinas ir R. T. Erdoganas
V. Putinas ir R. T. Erdoganas
© Scanpix / Reuters

По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и создании в Турции хаба, через которые голубое топливо будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.

"На нашей последней встрече мы договорились с господином Путиным. Мы создадим здесь хаб с турецким газом, поступающим из России, и он объяснил это всему миру, своими словами, он сказал: "Европа может поставлять природный газ из Турции", - подчеркнул Эрдоган

Статьи по теме:
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны
Россия и Турция договорились о частичной оплате газа в рублях

По словам турецкого лидера, центр планируется создать в кратчайшие сроки, наиболее подходящим местом дня него является район Фракия в европейской части Турции, куда проложена ветка газопровода "Турецкий поток".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер не исключил, что на турецкий хаб будут переправлены все утраченные объемы, ранее шедшие в Европу через газопроводы системы "Северный поток".

При этом наблюдатели отмечают, что основная проблема реализации этого проекта заключается в отсутствии гарантий участия в нем европейских покупателей на фоне постепенного отказа Европы от российского газа.

Ранее Анкару и Стамбул с визитом посетила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Euronews
Статьи по теме:

Турция намерена обеспечить всю страну черноморским газом

Как заявил министр энергетики и природных ресурсов...

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

Вступает в силу закон, который изменит привычный порядок: купленный автомобиль придется ждать несколько дней

С 1 ноября 2022 года в Литве нельзя будет оплатить товар...

Delfi.ru: savaitės įvykiai su Ukrainos diplomatais – nuo Vilniaus iki Venos UNITED24 troleibusų pristatymas. UNITED24 troleibusų pristatymas.

Эфир Delfi c украинскими дипломатами: итоги недели – от Вильнюса до Вены

Гости студии Delfi, с которыми подводим итоги этой недели,...

Глава МИД Литвы говорит о логичном шаге - отсоединении от российской железной дороги

Следующим шагом, направленным на полное отмежевание...

Президент: Беларусь в полном объеме участвует в войне против Украины

Президент Гитанас Науседа не сомневается – действия...

Выяснилась судьба легендарного столичного кафе-мороженого: когда откроется "Ротонда"

Спустя несколько лет решилась судьба легендарного...