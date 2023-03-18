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Президент Турции РеджепТайип Эрдоган сообщил в субботу о продлении зерновой сделки, позволяющей Украине экспортировать свои продукты питания, заблокированные российским флотом в черноморских портах.
Recepas Tayyipas Erdoganas
Recepas Tayyipas Erdoganas
© Reuters / Scanpix

"Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые мы проводили с двумя сторонами", - сказал Эрдоган, выступая в городе Чанаккале на западе страны.

Президент Турции при этом не уточнил, на какой срок продлено зерновое соглашение.

Российские власти хотели продлить сделку на два месяца, Киев и ООН настаивали на четырех. Истекающая в ночь с субботы на воскресенье нынешняя "зерновая сделка" тоже заключалась на четыре месяца.

Как написал в "Твиттере" украинский министр Александр Кубраков, сделка продлена на 120 дней, то есть четыре месяца.

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bbcrussian.com
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