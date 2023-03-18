"Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые мы проводили с двумя сторонами", - сказал Эрдоган, выступая в городе Чанаккале на западе страны.
Президент Турции при этом не уточнил, на какой срок продлено зерновое соглашение.
Российские власти хотели продлить сделку на два месяца, Киев и ООН настаивали на четырех. Истекающая в ночь с субботы на воскресенье нынешняя "зерновая сделка" тоже заключалась на четыре месяца.
Как написал в "Твиттере" украинский министр Александр Кубраков, сделка продлена на 120 дней, то есть четыре месяца.
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