Бывало, правда, и хуже: за год до этого в этот же праздник от пуль погибло 314 человек, а 751 получил огнестрельное ранение. Согласно данным организации Gun Violence Archive, кровавый урожай нынешнего года был на 28% меньше прошлогоднего.

В городе Нью-Йорке огнестрельные ранения получили в эти дни 35 человек, двое из которых скончались. При всей своей трагичности этот показатель тоже был лучше, чем в 2020 году, когда в самом большом городе Америки в День независимости было ранено 78 человек.

На первый взгляд, стрельба в городе пошла на убыль. На второй — нет, потому что с начала года ее было на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нью-Йорк, который его пиарщики еще недавно гордо называли самым безопасным крупным городом страны, а то и всего мира, в 2020 году постигла судьба большинства американских мегаполисов: на него обрушилась волна преступности.

Преувеличивать ее масштабы не стоит: я пережил в Нью-Йорке и бурные 70-е, и мрачные 80-е и могу сказать, что до тогдашнего засилья криминала городу пока еще далеко.

В минувшие выходные я прошел десятки кварталов по центру Манхэттена, в том числе после полуночи, и пока не нашел до боли знакомой атмосферы страха, которая в 70-е заставляла прохожих держаться края тротуара, поближе к проезжей части, чтобы на них не напрыгнули прячущиеся в тени домов грабители.

С другой стороны, я заметил, что в ожидании поезда пассажиры метро для безопасности снова сбиваются на перроне в кучки, а не стоят по отдельности, как в более благодатные времена, и некоторые держатся ближе к стене, чтобы их не столкнули на рельсы. Таких случаев на самом деле немного, но больше, чем прежде, и они запоминаются.

Борьба между борцами с преступностью

Критики губернатора Куомо не исключают, что он ввел чрезвычайное положение в надежде отвлечь внимание от неприятностей, которые обступили его со всех сторон.

Идет расследование по поводу жалоб по крайней мере десяти женщин, обвинивших губернатора в сексуальных домогательствах. Расследуются обстоятельства смерти тысяч нью-йоркцев, в чьи дома для престарелых Куомо в приказном порядке подселил в начале пандемии больных ковидом стариков.

Помощники губернатора возмущенно опровергают все обвинения.

Критики слева, прежде всего член нижней палаты Конгресса влиятельная демсоциалистка Александрия Окасио-Кортез, вообще отрицают всплеск преступности и относят жалобы на него на счет "истеричности" республиканской оппозиции.

Но всплеск есть, и одним из доказательств его наличия является победа на местных праймериз кандидата в мэры города Нью-Йорка 60-летнего чернокожего Эрика Адамса, о которой было официально объявлено в тот же день, когда губернатор ввел чрезвычайное положение.

Адамс является отставным капитаном нью-йоркской полиции и баллотировался под знаменем крестового похода против преступности. Хотя он либеральный демократ, все это автоматически дисквалифицировало его в глазах прогрессивных белых избирателей Манхэттена и ближнего Бруклина, но расположило к нему нацменьшинства и белый рабочий класс, которые, согласно опросам, хотят, чтобы полиции было больше, а не меньше.

В ноябре Адамс будет бороться с кандидатом республиканцев Куртисом Сливой, основавшим в 1979 году добровольную дружину "Ангелов-хранителей", которые и сейчас иногда патрулируют подземку в своих фирменных красных беретах.

Слива, на которого покушался однажды гангстерский клан Гамбино, — еще более видный борец с преступностью, чем Адамс, но в Нью-Йорке в шесть раз больше демократов, чем республиканцев, поэтому победу заранее отдают Адамсу.

Уличное насилие смертоноснее ковида



И опросы, говорившие, что преступность сейчас страшнее для американцев, чем ковид, и успех Адамса, поставившего преступность во главу угла, подсказывали Куомо, что ему нужно внести вклад в борьбу с нею.

То, что маятник общественного настроения качнулся в эту сторону, еще раньше него понял мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио, который куда прогрессивнее губернатора и в прошлом году сократил бюджет полиции на сотни миллионов долларов, отменив, в частности, строительство нового полицейского участка, но весной передумал и ассигновал на него 92 миллиона.

Губернатор объявил о чрезвычайном положении на пресс-конференции в манхэттенском колледже уголовного правосудия им. Джона Джея, заявив, что, как якобы явствует из последних данных, от вооруженного насилия гибнет больше людей, чем от ковида. Скептики возразили, что от ковида в Нью-Йорке погибло неизмеримо больше народа, чем от пуль.

Куомо обязался инвестировать на борьбу с вооруженным насилием 138,7 млн. долларов, в частности, на оплату создания 21 тыс. рабочих мест для проблемной молодежи, которую таким образом предполагают отвлечь от преступной деятельности, хотя Нью-Йорк и его окрестности и так залеплены объявлениями "Требуются".

Хозяева русских ресторанов, например, постоянно жалуются мне на невозможность найти официантов. Бар при ресторане "Русский самовар" недавно был закрыт, поскольку некого было поставить за стойку.

Кроме трудоустройства, Куомо собирается отвлечь молодежь от шалостей занятиями спортом, уроками рисования и лепки и обучением ремеслам.

Полицейские в очереди за пенсией

Губернатор отметил, что 74% стволов, которые применялись в преступлениях у него в штате, были куплены за его пределами в юрисдикциях с менее строгими законами об оружии, и обещал принять меры к пресечению их ввоза в Нью-Йорк.

Скептики возразили, что, по данным полиции, большая часть конфискованного в штате оружия изготовлена 10 лет назад.

Нью-йоркская легислатура контролируется демократами, поэтому Куомо только что удалось провести через нее закон, который позволит возбуждать против производителей и продавцов оружия иски за нарушения, допущенные при его маркетинге и продаже.

Юристы не исключают, что эта новация может противоречить Второй поправке к конституции США, гарантирующей право на оружие, и с законом 2005 года, который дает производителям оружия значительный иммунитет от исков.

Потенциальным оппонентом Куомо на выборах будущего года является член палаты представителей США республиканец Ли Зельдин, который выступил с резкой критикой нововведений губернатора, заявив, например, что "чем надевать наручники на преступников, мы надеваем наручники на полицию", многие чины которой действительно уходят на пенсию, а те, кто до нее не дослужился, — на гражданку.

Пару недель назад я натолкнулся на бывшего полисмена, которого знаю лет сорок. Он поведал, что ходил в полицейское управление города по поводу пенсии и что очередь туда растянулась на целый квартал.