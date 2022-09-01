По меньшей мере трое мирных жителей погибли, еще пять человек пострадали, сообщили оккупационные власти региона. В пресс-службе "временной администрации города" сообщили, что артиллерийские удары пришлись по многоквартирным жилым домам и двум детским садам, где начались пожары.
Также в оккупированном Энергодаре, по заявлению подконтрольных России властей, утром высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация. В Минобороны РФ утверждают, что около 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Глава "временной администрации" Энергодара Александр Волга сообщил, что диверсанты "блокированы и уничтожены". Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что убиты 40 из 60 украинских военных.
Украинские власти утверждают, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна попасть из Запорожья в Энергодар. Как заявил губернатор Запорожской области Александр Старух, "передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности".
Украинский "Энергоатом", в свою очередь, заявил, что ночью Россия обстреляла из минометов Запорожскую АЭС, после чего из-за аварийной защиты отключился работающий 5-й энергоблок станции. Оккупационные власти Запорожской области также сообщили, что "из-за обстрелов" отключился один из двух работавших энергоблоков.
Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Энергодара и Запорожской АЭС, расположенной в городе. 1 сентября в город, как ожидается, прибудет делегация МАГАТЭ, инспекторы проверят АЭС. По данным Reuters, делегация направилась на АЭС, несмотря на сообщения о боевых действиях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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