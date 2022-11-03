Запорожская АЭС после ночных обстрелов ВС РФ оказалась полностью обесточена. Как сообщает утром в четверг, 3 ноября, украинская компания "Энергоатом", обстрелами были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой: "В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов".
По данным "Энергоатома", сейчас схема обеспечения энергией собственных нужд на ЗАЭС оптимизирована, работают девять дизель-генераторов. Пятый и шестой энергоблоки переводят в холодное состояние.
Между тем горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. "Начался обратный отсчет времени", - предупреждают в "Энергоатоме". При остановке системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов.
В середине октября глава украинской компании Петр Котин в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на станции велика вероятность атомной аварии, и предположил, что длительные перебои с электропитанием станции могут привести ко второй "Фукусиме".
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