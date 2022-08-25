Впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Об этом сообщила в Telegram украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

По ее данным, из-за пожаров дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии ранее были повреждены во время обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции больше не соединены с сетью. Таким образом, речь идет о первом в истории станции полном отключении ЗАЭС от энергосети.