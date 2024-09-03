„Энергоатом“: Войска РФ повредили линию электропитания ЗАЭС

Гросси едет на ЗАЭС для „предотвращения ядерного инцидента“

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет на ЗАЭС для „предотвращения ядерного инцидента“. О своей поездке глава МАГАТЭ сообщил 2 сентября в соцсети X. Гросси напомнил, что прошло два года с тех пор, как была создана миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи, призванная обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС.

Гросси пятый раз приезжает на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года учредил постоянную миссию на этом объекте для мониторинга ядерной безопасности. С февраля 2022 года это его десятый визит в Украину. „Я по-прежнему полон решимости сделать все, что в моих силах“, для защиты ядерной безопасности, „пока продолжаются боевые действия“, подчеркнул он.