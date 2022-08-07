Российские ВС 6 августа совершили очередной ракетный обстрел территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар на северо-западе Запорожской области Украины. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В свою очередь в самопровозглашенной администрации Энергодара, который находится во временно оккупированной РФ части области, возложили ответственность за обстрел на вооруженные формирования Украины и заявили, что был применен кассетный снаряд калибра 220 мм, выпущенный из реактивной системы залпового огня "Ураган". "При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы", - заявили в администрации.

В "Энергоатоме" со своей стороны указали, что снаряды ВС РФ попали по территории ЗАЭС, в непосредственной близости от сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Речь идет о 174 контейнерах, в каждом из которых - по 24 сборки ОЯТ. Повреждены три датчика радиационного мониторинга, в связи с чем своевременное устранение утечки пока невозможно, добавили там.

"Энергоатом": Ранен один работник станции

По данным украинской энергокомпании, в результате обстрела осколочное ранение получил один работник ЗАЭС - он доставлен в городскую больницу. Российские военные, численность которых достигает 500, а также персонал "Росатома" заранее укрылись в бункерных помещениях станционного антикризисного центра и центра технической поддержки, указали в "Энергоатоме".

Кроме того, были обстреляны завод и водозабор в Энергодаре, отметили в украинской корпорации. Там призвали незамедлительно вывести военных РФ с территории ЗАЭС и установить там демилитаризованную зону.

Зеленский: Нужны санкции в отношении российской атомной промышленности

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 7 августа призвал к более решительному международному ответу на "российский ядерный террор". Украинский лидер провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По мнению Зеленского, необходимы санкции в отношении российской атомной промышленности и применения российского ядерного топлива.

Собеседники также положительно оценили начало экспорта украинского зерна морским путем, скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа. Зеленский обратил внимание Мишеля на важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи Украине, отметили в офисе президента.

В МАГАТЭ предупредили о риске ядерной катастрофы

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 августа выразил серьезную озабоченность в связи с обстрелом Запорожской АЭС, заявив, что он свидетельствует о "вполне реальном риске" ядерной катастрофы. Гросси потребовал допустить на объект делегацию МАГАТЭ, которую готов возглавить лично. При этом он, однако, признал, что для этого шага потребуются сотрудничество Украины, России, а также поддержка ООН.

Обесточить юг Украины

Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования из-за обстрелов - оно ведется по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны.

Ранее в "Энергоатоме" указали, что в результате атаки на станцию 5 августа возник серьезный риск для ее безопасного функционирования.

В украинской корпорации считают, что цель обстрелов ЗАЭС - уничтожить ее инфраструктуру и обесточить юг Украины.