11 сентября в 3.41 часа отключен от энергосети 6-й энергоблок, идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние, написала компания в Telegram. "Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - указывается в заявлении. Накануне вечером после возобновления работоспособности одной из линий обслуживания собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины, поэтому было решено отключить энергоблок №6 и перевести его в наиболее безопасное состояние, сообщил "Энергоатом".