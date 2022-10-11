"Энергоатом": россияне похитили топ-менеджера ЗАЭС

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".
В "Энергоатоме" предполагают, что оккупанты держат Мартынюка в неизвестном месте, вероятно, применяя присущие им методы пыток и запугивания.
Таким образом, россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию об личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на "Росатом". Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств.
"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей. Беспредел захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно быстрее остановить! Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть под полный контроль Украины", - говорится в заявлении "Энергоатома".
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