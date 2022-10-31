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Из-за охлаждения воды в пруду возле реакторов в ближайшее время на берег может выбросить около тысячи тонн дохлой рыбы.
Po rusų kariuomenės atakos kilo gaisras Zaporožės atominėje elektrinėje. Wikipedia/Ralf1969
Po rusų kariuomenės atakos kilo gaisras Zaporožės atominėje elektrinėje. Wikipedia/Ralf1969
© Scanpix

Последствия преступной деятельности оккупантов на Запорожской АЭС приводят к экологической катастрофе.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграмм-канале.

"В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд - охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это привело к массовой гибели рыбы в пруду. Сейчас он зарыблен двумя видами рыб - тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок конденсатора турбины.

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"При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Поэтому если температура воды в пруду - охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", - сообщили в "Энергоатоме".

Ситуация на ЗАЭС


Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны Большой семерки (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

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УНИАН

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